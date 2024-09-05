Malatya'da Otomobil ile Servis Minibüsü Çarpıştı: 15 Yaralı

Güncel

Malatya'da otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

B.E. idaresindeki 44 S 0539 plakalı servis minibüsü ile A.B.K. yönetimindeki 44 AGK 064 plaka otomobil Malatya Havalimanı Yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, her iki araçta bulunan A.B.K, S.Z, B.D, R.Ş, A.A, A.G, İ.K, C.Ö, K.K, T.P, M.S, R.A, K.D, N.Ö. ve Y.D. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.