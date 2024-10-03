Malatya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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Malatya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Malatya\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Malatya'da ruhsatsız 4 tabanca, 9 av tüfeği ve 1132 mermi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

03.10.2024 23:17
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Malatya'da ruhsatsız 4 tabanca ve 9 av tüfeği ile 1132 tabanca mermisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması neticesinde Yenice Mahallesi'nde bir şüphelinin silah imalatı ve ticareti gerçekleştirdiği belirlendi.

Zanlının evi ve iş yerindeki aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 9 av tüfeği, 1132 tabanca mermisi, tabanca ve tüfek imalatında kullanılan torna, freze, taşlama ve kaynak makineleri gibi ekipmanlarla tabanca şarjörleri, kabzalar, namlular, tetik tertibatları, yaylar ve çeşitli mekanizma parçaları, sodyum nitrat ve potasyum nitrat gibi kimyasal maddeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: AA

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