Malatya\'da sağanak ve kuvvetli rüzgar vatandaşları durak ve sundurmalara sığındırdı

Malatya'da sağanak ve kuvvetli rüzgar vatandaşları durak ve sundurmalara sığındırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak bazı bölgelerde etkisini artırdı; kuvvetli rüzgarla birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar durak ve sundurmaların altına sığındı, Meteoroloji sağanak ve rüzgarın gün boyu sürmesini bekliyor.
Malatya'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, bazı bölgelerde etkisini artırdı.
Sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar, durak ve sundurmaların altına sığındı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sağanak ve rüzgarın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?