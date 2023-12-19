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Malatya'da servis aracıyla otomobil çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da servis aracıyla otomobil çarpışması: 2 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, H.A. idaresindeki servis aracı ile M.U.Ç. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan M.U.Ç. ve M.S.Ç. yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya\'da servis aracıyla otomobil çarpışması: 2 yaralı
19.12.2023 - 14:14,
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Malatya'da servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

H.A. idaresindeki 44 S 1259 plakalı servis aracına, Battalgazi ilçesi çevre yolunda M.U.Ç. yönetimindeki 02 ACE 882 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar M.U.Ç. ile M.S.Ç. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'da servis aracıyla otomobil çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
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