Malatya'da Sıcaklık Artışı Uyarısı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklıklarında 5 ila 7 derece artış beklendiğini bildirdi.

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "24-28 Temmuz 2025 tarihleri arası bölgemiz genelinde hava sıcaklığının 5 ila 7 derece artması beklenmektedir. Yaşlı, çocuk, kronik hastalıkları olan hemşerilerimizin sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.