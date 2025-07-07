Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan M.Ş, E.Ş. ve N.Ş. ile E.G. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine ateş açması sonucu M.Ş. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.Ş, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.

Bu arada olayda kullanılan ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.