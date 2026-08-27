Malatya'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı
Yeşilyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Tecde Mahallesi'nde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada silahla yaralanan 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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