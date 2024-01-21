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Malatya'da çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Malatya'da çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Taştepe Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada sırtından yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.

Malatya\'da çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
21.01.2024 - 21:09,
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Taştepe Mahallesi Emsal Sokak'ta karşılaşan M.Y. ile M.İ. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla sırtından yaralanan M.Y, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

Yaralının hayatinin tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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