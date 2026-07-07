Malatya\'da Sünnet Şöleni

Malatya'da, Vakıflar Genel Müdürlüğünce sosyal hizmetlerden faydalanan 34 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Çocuklar ve aileleri, İstasyon Camisi'nde bir araya geldi. Burada dua edilmesinin ardından şehir merkezinde konvoy düzenlendi.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, gazetecilere, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de 71 çocuğun sünnet şölenine dahil edildiğini söyledi.

Etkinliğin uzun yıllardır sürdüğünü aktaran Bacanlı, şunları kaydetti:

"81 vilayette bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Bugün, artık bu gelenek haline geldi çünkü 3. yılımız. Bu etkinliğimize katılan çocuklarımız bir şekilde vakıflarla irtibat halinde olan çocuklar. Malatya'da 34 çocuğumuzun sünneti var. Yarın Elazığ'da 25 çocuğumuzun sünneti var. Bir sonraki gün ise Tunceli'de 12 çocuğumuzun sünneti var. 3 gün boyunca sorumluluk alanımızda bulunan 3 ilde de bu faaliyeti devam ettireceğiz."

Program sonunda çocuklara bisiklet hediye edildi.