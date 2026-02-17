Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde takla atan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.
S.Ç. idaresindeki 37 DU 654 plakalı otomobil, Erkenek Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsüyle araçtaki M.Ç, Ç.Ç, Y.Ç. ve B.Ç, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da takla atan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?