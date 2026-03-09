Malatya'da Taksi Durağını Kurşunlayan İki Zanlı Yakalandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde taksi durağını kurşunlayan 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağının kurşunlanmasına ilişkin çalışma yürüttü.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırıyı düzenleyen şüphelilerin M.Ö. ile M.S olduğunu belirledi.
Adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanan M.Ö. ve M.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
