Malatya'nın Arguvan ilçesinde, tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ali Erdem Sayın (46) yönetimindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Akören Mahallesi'nde seyir halindeyken devrildi.
İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki B.S. (61) ise ağır yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün cenazesi ise otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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