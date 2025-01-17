Malatya'da Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Malatya'da Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama

Malatya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, çeşitli deliller ele geçirildi.

17.01.2025 18:16
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Malatya'da merkezli tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Malatya merkezli operasyon düzenlendi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi ile Yozgat'ta belirlenen 7 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 2 senet, 3 ajanda, 2 av tüfeği, 28 mermi, 1 sentetik ecza hap ile 186 bin 550 lira ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı olmak üzere diğer 5'i serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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