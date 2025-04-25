Malatya\'da TIR Çarpan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

MALATYA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram Karagöz (75), TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram Karagöz'e, M.G. yönetimindeki 44 AFM 889 plakalı TIR çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayram Karagöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Karagöz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. M.G.'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.