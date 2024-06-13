Malatya'da Torbacılara Operasyon: 21 Şüpheli Gözaltına Alındı

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MALATYA'da polis ekiplerinin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 21 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube ekipleri, kentte 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 3 ay süren teknik ve fiziki takibi ile 21 şüpheli belirlendi. Ekipler, bu sabah şüphelilerin yakalanmasına yönelik 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 1033 uyuşturucu hap, 102 gram kannabinoid, 17 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 140 fişek ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.