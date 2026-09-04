Malatya'da trafik kavgasında motokuryenin ehliyetine 60 gün el konuldu - Son Dakika
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Malatya'da trafik kavgasında motokuryenin ehliyetine 60 gün el konuldu

Malatya\'da trafik kavgasında motokuryenin ehliyetine 60 gün el konuldu
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Malatya Turgut Özal Mahallesi'nde trafikte yol verme tartışması büyüyünce motokurye Y.D. ile taksi şoförü tekmeli yumruklu kavga etti. Kavga sonrası polis, Y.D.'nin ehliyetine 60 gün el koydu ve motosikleti trafikten men etti.

MALATYA'da taksi şoförü ile motokuryenin trafikte tekmeli yumruklu kavgası başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 44 T 0107 plakalı taksi şoförü ile 44 AET 128 plakalı motosikletin sürücüsü kurye Y.D. arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Motosikletinden inen Y.D., taksiye doğru yaklaşarak kapıyı açıp şoföre saldırdı. Yumruklara maruz kalan taksi şoförünün karşılık vermesi ile büyüyen kavgada taraflar birbirini tekme ve yumruk darbetti.

Olayın ardından taksi şoförünün şikayeti üzerine polis ekipleri Y.D.'nin ehliyetine 60 gün süre ile el koydu, motosiklet ise aynı süre ile trafikten menedildi. Ayrıca Y.D. hakkında 'Ulaşım araçlarının engellenmesi' suçundan tahkikat başlatıldı.

Kavga anları başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da trafik kavgasında motokuryenin ehliyetine 60 gün el konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da trafik kavgasında motokuryenin ehliyetine 60 gün el konuldu - Son Dakika
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