Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

29.03.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 3 ayrı trafik kazasında 66 yaşındaki Ramazan Demirkol hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

MALATYA'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında, Ramazan Demirkol (66) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Malatya-Elazığ kara yolunda akşam saatlerinde 3 ayrı kaza meydana geldi. Battalgazi ilçesi Kapıkaya mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Demirkol'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Demirkol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Ramazan Demirkol'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Aynı güzergah üzerinde meydana gelen diğer iki kazada ise takla atan otomobilin sürücü B.Ç. ile zincirleme kazaya karışan iki araç sürücüsü yaralandı.

Kazalara ilişkin başlatılan incelemeler sürüyor.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 12:10:09. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.