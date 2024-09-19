Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Malatya\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Malatya'da 4 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

19.09.2024 23:18
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Malatya'da 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

L.Ü'nün kullandığı 44 LU 333 plakalı otomobil, Ö.Ö.T. yönetimindeki 27 BP 002 plakalı otomobil, R.V. idaresindeki 44 AFS 592 plakalı otomobil ve B.K'nin kullandığı 44 AFS 584 plakalı otomobil Özalper Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada L.Ü, K.B. ve D.T. yaralandı.

Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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