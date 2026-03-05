Malatya'da Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Malatya'da Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Malatya\'da Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
05.03.2026 22:29
Battalgazi'de otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Sercan Ök hayatını kaybetti. Sürücü gözaltında.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesi kuzey çevre yolunda otomobilin çarptığı Sercan Ök (17), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında kuzey çevreyolu Hatunsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İşten evine döndüğü öğrenilen Sercan Ök'e yolun karşısına geçmek isterken E.K.'nin kullandığı 44 AIL 931 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile Ök, yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Sercan Ök'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazanın haberini alan Ök'ün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken otomobil sürücüsü E.K. gözaltına alındı. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Sercan Ök'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, daha sonra kontrollü olarak tek şeritten açıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

