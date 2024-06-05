Malatya'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Malatya\'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İnönü Üniversitesi polis uygulama noktasında düzenlenen bir etkinliğe katılarak traktör sürücülerine reflektör dağıtımı gerçekleştirdi. Vali Yazıcı, yaptığı konuşmada, çiftçilere teşekkür ederek traktörlerin trafik kurallarına uygun kullanılması gerektiğini vurguladı. Son yıllarda meydana gelen trafik kazalarında 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 166 vatandaşın yaralandığını belirten Vali Yazıcı, çiftçilerin ve diğer sürücülerin kurallara uygun bir şekilde trafikte seyretmeleri gerektiğini hatırlattı.

05.06.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ersin Yazıcı, İnönü Üniversitesi polis uygulama noktasındaki reflektör dağıtımına katıldı.

Vali Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, ???????üreten bütün çiftçilere emeklerinden dolayı teşekkür ederek, "Emniyet Müdürlüğü organizesinde çiftçilerimize uyarıcı olsun diye reflektörlerini dağıttık. İlimizde 30 bin 861 traktör bulunmaktadır. 2020 yılından beri 91 traktör trafik kazasına karıştı. Ne yazık ki son 3-4 yılda 3 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 166 vatandaşımız yaralandı. Çiftçilerimizin bahçe ve tarlalarına giderken traktörlerini, trafik kurallarına uygun kullanması temel beklentimiz. Çiftçilerin ve diğer sürücülerin asla mağdur olmaması için kurallara uygun bir şekilde trafikte seyretmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da katıldı.

Kaynak: AA

Ersin Yazıcı, Malatya, trafik, Tarım, Güvenlik, Yerel Haberler, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
14:59 Dünya’ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu
14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
14:49 Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz’e yüklendi: Kişiliğini belli etti Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti
14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
14:04 İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
13:52 TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 15:47:15. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement