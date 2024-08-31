Malatya'da Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Anne ve Çocukları Yan Yana Toprağa Verildi - Son Dakika
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Malatya'da Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Anne ve Çocukları Yan Yana Toprağa Verildi

Malatya\'da Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Anne ve Çocukları Yan Yana Toprağa Verildi

Malatya'da yük treninin çarptığı çapa motorunda yaşamını yitiren Leyla Acar (35) ile çocukları Eymen Asaf (5) ve Muaz Acar (2), Hanımınçiftliği Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan baba Orhan Acar ise tedavi altına alındı. Makinist ise gözaltında bulunuyor.

31.08.2024 12:14
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MALATYA'da yük treninin çarptığı çapa motorunda yaşamını yitiren Leyla Acar (35) ile çocukları Eymen Asaf (5) ve Muaz Acar (2), yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün öğleden sonra Battalgazi ilçesine bağlı Ağılyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Hemzemin geçidin olmadığı noktadan geçen Orhan Acar'ın kullandığı çapa motoru, içindeki yük dolayısıyla raylarda takılı kaldı. Bu sırada Malatya'dan Elazığ istikametine ilerleyen yük treni, raylar üzerindeki çapa motoruna çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada motorunun kasasındaki Leyla Acar olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan çocukları Eymen Asaf ile Muaz Acar da hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan baba Orhan Acar ise tedaviye alındı.

BABA TABURCU OLDU

Hastanedeki işlemlerin ardından sabah saatlerinde morgdan alınan anne Leyla Acar, çocukları Eymen Asaf ve Muaz'ın cenazeleri, Hanımınçiftliği Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye katılan Acar ailesinin yakınları, gözyaşı göktü. Cenazeler, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi. Orhan Acar taburcu edilirken, gözaltına alınan makinistin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Anne ve Çocukları Yan Yana Toprağa Verildi - Son Dakika

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