Malatya\'da Tünel Kazası: 3 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Erkenek Tüneli içerisinde kaldırıma çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
E.B. (58) idaresindeki 23 ABC 681 plakalı otomobil, Malatya Adıyaman kara yolu Erkenek Tüneli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tünel içerisinde kaldırıma çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan E.B, D.B. (48) ve H.B. (70) ambulansla hastaneye kaldırıldı.
