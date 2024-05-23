Malatya\'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleriyle yöresel yemekler tanıtıldı

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Malatya'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında coğrafi işaretli ve yöreye özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri Battalgazi ilçesindeki tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda yöresel yemeklerin sunumuyla devam etti.

İl Müdürü Yener Oba'nın açılış konuşmasıyla başlayan programda, Malatya'nın yöresel ve tescilli lezzetleri başta olmak üzere Türk mutfağının önemli yemekleri tanıtıldı.

Etkinlikte misafirlere özellikle yöresel yemekleriyle tanınan Tarihi Hacıbaba Et Lokantası, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesinin coğrafi işaretli ürünleri ikram edildi.