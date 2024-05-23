Malatya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleriyle yöresel yemekler tanıtıldı - Son Dakika
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Malatya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleriyle yöresel yemekler tanıtıldı

Malatya\'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleriyle yöresel yemekler tanıtıldı

Malatya'da düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında coğrafi işaretli ve yöreye özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı. Malatya'nın yöresel ve tescilli lezzetleri başta olmak üzere Türk mutfağının önemli yemekleri, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen etkinlikte sergilendi. Misafirlere Tarihi Hacıbaba Et Lokantası, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi'nin coğrafi işaretli ürünleri ikram edildi.

23.05.2024 16:11
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Malatya'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında coğrafi işaretli ve yöreye özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri Battalgazi ilçesindeki tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda yöresel yemeklerin sunumuyla devam etti.

İl Müdürü Yener Oba'nın açılış konuşmasıyla başlayan programda, Malatya'nın yöresel ve tescilli lezzetleri başta olmak üzere Türk mutfağının önemli yemekleri tanıtıldı.

Etkinlikte misafirlere özellikle yöresel yemekleriyle tanınan Tarihi Hacıbaba Et Lokantası, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesinin coğrafi işaretli ürünleri ikram edildi.

Kaynak: AA

Battalgazi, Yeşilyurt, Malatya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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