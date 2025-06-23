Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 3 aylık fiziki ve teknik takip sonucu düzenledikleri operasyonla 14 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 32,17 gram sentetik uyuşturucu, 9 kök kenevir, hassas terazi, pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Tutuklama - Son Dakika
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