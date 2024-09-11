Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Tutuklama

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MALATYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlendiği operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, 'torbacı' olarak tanımlanan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından dün sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 17 bin 627 hap, 209 gram metamfetamin, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 860 fişek, 4 kök kenevir ve 140 bin 160 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına el koyan ekipler 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 17'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.