Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdikleri takip sonucu D.G. ve K.D'nin üzerinde arama yaptı.

1 kilo 734 gram kannabinoid, 42 sentetik hap ve 1 kilo 46 gram metamfetaminle yakalanan şüpheliler, gözaltına alındı.