Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda 748 uyuşturucu hap ile 9 kök kenevir ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 2 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.
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