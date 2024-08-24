Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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MALATYA'nın Pütürge İlçesi'nde jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan V.D. ve O.D., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tepehan Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalat ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 1'i güvenlik koruyucusu 2 şüpheli şahsın ikamet ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda; 11 kilo 505 gram esrar, 12 hap, 100 kök kenevir ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Uyuşturucu maddelere ve tüfeklere el koyan ekipler V.D. ve O.D.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Recep BAĞDAT/MALATYA-DHA