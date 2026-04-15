Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

MALATYA'da şehirlerarası otobüs terminalinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bagajında ve üzerinde uyuşturucu madde taşıyan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin geçen pazartesi günü şehirlerarası otobüs terminalinde (MAŞTİ), 2 şüpheli ile ilgili operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin şüpheli 2 kişinin bagajlarında yaptığı aramalarda 21 bin 275 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler,2 kişiyi gözaltına aldı.