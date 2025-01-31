Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 982 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Vali Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti.
Yavuz, paylaşımında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 kilo 982 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini, 2 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.
Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar G.G.T. ile Ş.B. adli makamlarca tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?