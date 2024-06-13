Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Zanlı Gözaltına Alındı

Malatya'da Narkotik ve İstihbarat şube müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 1033 sentetik uyuşturucu hap, 111 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ile 5 şarjör ve 149 fişek ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

13.06.2024 14:51
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Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik ve İstihbarat şube müdürlükleri koordinesinde 3 aylık fiziki takip neticesinde uyuşturucu sattığı belirlenen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 şüpheli yakalandı, adreslerdeki aramalarda 1033 sentetik uyuşturucu hap, 111 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ile 5 şarjör ve 149 fişek ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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