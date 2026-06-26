Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 892 Hap Ele Geçirildi

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 892 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 3 bin 892 uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydeden Yavuz, 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.