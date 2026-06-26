Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 892 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 892 Hap Ele Geçirildi

Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 892 Hap Ele Geçirildi
26.06.2026 10:15
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Malatya'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 3,892 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 892 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 3 bin 892 uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydeden Yavuz, 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 892 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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