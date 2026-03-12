Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama
12.03.2026 17:56
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 472 sentetik ecza hap, 60 gram metamfetamin, 8 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 2 gram afyon sakızı ile ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Malatya, Güncel, Suç, Son Dakika

