Malatya\'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

MALATYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 9-14 Temmuz tarihleri arasında yapılan fiziki ve teknik takip sonrası şüpheli görülen 2 araçta arama yapıldı. Aramalarda; 3 bin 26 sentetik hap, 72 gram metamfetamin, 8 gram sentetik kannabinoid ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 9 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.