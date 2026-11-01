Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 112 bin 202 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 112 bin 202 sentetik hap ele geçirildi

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Malatya'da il dışından kente uyuşturucu getirildiği belirlenen kamyonete düzenlenen operasyonda kasaya çuval ve kutularla gizlenmiş 112 bin 202 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Malatya'da bir kamyonetin kasasına çuval ve kutuyla gizlenen 112 bin 202 sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il dışından kente uyuşturucu getirdiği belirlenen bir kamyonete yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, yaptıkları aramada, kamyonetin kasasına çuval ve kutularda gizlenmiş 112 bin 202 sentetik ecza hapı ele geçirdi, 5 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
3. SayfaMalatyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 112 bin 202 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
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