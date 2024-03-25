Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama - Son Dakika
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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda tabanca, şarjör, fişek, uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi. Ayrıca, 6 bin 650 lira da uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.

25.03.2024 14:15  Güncelleme: 14:27
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik 2 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda F.Ö, R.A. ve A.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve üst aramalarında 3 tabanca, 4 şarjör, 27 fişek, 47 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Ekiplerce uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 650 liraya da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Ö. ve R.A. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama - Son Dakika

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