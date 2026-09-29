Malatya\'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, 2 bin 980 hap bulundu

Malatya'da 2 bin 980 sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına fiziki takip sonucu operasyon düzenledi.

Ekipler, 4 ikamet ve 1 araçta yaptığı aramada 2 bin 980 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.