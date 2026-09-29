Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, 2 bin 980 hap bulundu - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, 2 bin 980 hap bulundu

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Malatya\'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, 2 bin 980 hap bulundu
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Malatya'da narkotik ekipleri, sokak satıcılarına fiziki takip sonucu operasyon düzenledi; 4 ikamet ve 1 araçtaki aramada 2 bin 980 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Malatya'da 2 bin 980 sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına fiziki takip sonucu operasyon düzenledi.

Ekipler, 4 ikamet ve 1 araçta yaptığı aramada 2 bin 980 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, 2 bin 980 hap bulundu - Son Dakika
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