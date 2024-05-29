Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Malatya\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 62 uyuşturucu hap ve 90,94 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

29.05.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve batı illerinden kente uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 62 uyuşturucu hap ve 90,94 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Operasyon, Malatya, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:27 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
14:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:49 AK Parti’yi karıştıran ikramiye iddiası “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne götürmeye yüzüm yok“ AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
15:19 Emlak Konut’tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak Emlak Konut'tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:17 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 15:50:51. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement