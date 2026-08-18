Malatya'da Yangın: 180 Konteyner Ziyan Oldu
Malatya'da inşaat şantiyesindeki yangında 180 konteyner kullanılamaz hale geldi, yangın iki saatte söndürüldü.
180 KONTEYNER KULLANILMAZ HALE GELDİ
Malatya'da inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangına; 10 araç ve 40 itfaiye personeli ile müdahale edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangında 180 konteyner kullanılamaz hale geldi.
Cahit ÖZÇELİK/MALATYA,
Kaynak: DHA
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