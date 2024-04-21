Malatya'da Yeni Çarşı Projesi İnşaatı Hızla Yükseliyor - Son Dakika
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Malatya'da Yeni Çarşı Projesi İnşaatı Hızla Yükseliyor

Malatya\'da Yeni Çarşı Projesi İnşaatı Hızla Yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, yapımına başlanan çarşı projesinde inşaatlar hızla ilerliyor. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yapılan açıklamada çarşı inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini ve çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Proje kapsamında Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı ve Şire Pazarı'nın yeniden inşa edileceği ve çalışmaların hızla ilerlediği ifade edildi. Malatya'ya bugüne kadar yapılan yatırımların miktarı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

21.04.2024 19:08  Güncelleme: 19:10
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, yapımına başlanan çarşı projesinde inşaatlar yükseliyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, depremlerin ardından yapımına başlanan yeni çarşı inşaatında incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ölmeztoprak, çarşı inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini ve çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Yıl sonuna doğru bazı adalardaki çalışmaların tamamlanmasının planlandığını aktaran Ölmeztoprak, şunları kaydetti:

"Çarşının işlev kazanması, şehir hayatımızın daha huzurlu ve kazanç açısından da belirli periyotlara da oturmuş bir şekilde devam edebilmesi için önemli, elzem olan bir durum. Çarşımızın tüm yapım ihaleleri tamamlandı. Aynı zamanda imalat süreçleri de tüm hızıyla devam ediyor. Çarşı merkezini bir an önce ayağa kaldırmak için 2 etap 4 kısımda 4 bin 709 ticari, 560 konut olmak üzere 5 bin 269 bağımsız bölümden oluşan merkez projemiz için Emlak Konut ve yüklenici firmalar uhdesinde dört koldan sürdürülen çalışmalar devam ediyor."

Ölmeztoprak, 190 bin metrekarelik bir alanda sürdürülen çalışmalarla Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı ile Şire Pazarı'nın yeniden inşa edileceğini aktardı.

Bakırcılar Çarşısı'nın bodrum, zemin ve bir kat, Şire Pazarı'nın bodrum, zemin ve üç kat şeklinde inşa edileceğini dile getiren Ölmeztoprak, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz aşamada Bakırcılar Çarşımızın temel güçlendirme işlemleri tamamlanmış, binalar da yükselmeye başlamış. Şire Pazarı'nda ise A ve C bloklarında bodrum katında, D bloğunun ise zemin katında kolon, perde döküm safhasına ulaşılmış. Kuyumcular Çarşısı'nda da iki blokta mühendislik dolgusu, iki blokta bodrum kat döşeme kalıp montaj ile diğer iki blokta, bodrum kat kolon, perde dökümü devam ediyor. İnşallah bir yıl içerisinde çarşı merkezimizi ayağa kaldırma kararlılığındayız."

Malatya'ya bugüne kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 105 milyar 427 milyon 745 bin lira yatırım yapıldığını kaydeden Ölmeztopark, 87 milyar 607 milyon 847 bin lira tutarında yatırımın ise devam ettiğini hatırlattı.

Altyapı, üstyapı ve şehircilik hizmetleri kapsamında 11 milyar 422 milyon 177 bin lira değerinde 183 projenin tamamlandığına dikkati çeken Ölmeztoprak, "Depremler sonrası kent merkezi ve kırsalında tamamlanan ihale sayısı 30 bin 673 olup ihale aşamasında olan sayıysa 8 bin 94'tür. İhalesi yapılan ve ihale aşamasında olan toplam sayıysa 38 bin 767'dir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Yeni Çarşı Projesi İnşaatı Hızla Yükseliyor - Son Dakika

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