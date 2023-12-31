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Malatya'da Yoğun Sis Trafikte ve Uçak Seferlerinde Aksamalara Neden Oldu - Son Dakika
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Malatya'da Yoğun Sis Trafikte ve Uçak Seferlerinde Aksamalara Neden Oldu

Malatya'da sabah erken saatlerde oluşan yoğun sis, görüş mesafesini düşürerek trafikte kontrollü ilerlemeye neden oldu. Sürücüler araçlarının farlarını yakarak seyir halindeyken, trafik ekipleri önlem aldı. Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı. Ayrıca, sis nedeniyle Malatya'da uçak seferlerinde aksamalar yaşandı; bazı seferler iptal edildi ve bazılarında gecikmeler meydana geldi.

Malatya\'da Yoğun Sis Trafikte ve Uçak Seferlerinde Aksamalara Neden Oldu
31.12.2023 - 10:03,  Güncelleme: 10:04
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Malatya'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Sabah erken saatlerde oluşan yoğun sis nedeniyle kentin özellikle yüksek kesimlerinde trafikteki araçlar kontrollü ilerledi.

Sürücüler araçlarının farlarını yakarak kara yolunda seyrederken, trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.

Yetkililer, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.

Öte yandan, kentte etkili olan sis uçak seferlerinde aksamalara neden oldu. Bazı seferler iptal edilirken, bazılarında da gecikmeler yaşandı.

Kaynak: AA
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