Malatya\'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin yön levhasına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
H.P. idaresindeki 01 FA 327 plakalı otomobil, Malatya- Adıyaman kara yolu Karanlıkdere Kavşağı'nda yön levhasına çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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