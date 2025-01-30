Malatya\'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

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MALATYA'da, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17: 00 sıralarında Emeksiz alt geçidinde meydana geldi. K.B. idaresindeki 44 EC 906, N.D. yönetimindeki 44 AAT 387, G.K.'nin kullandığı 60 ABV 194 otomobiller ile A.İ. idaresindeki 07 FM 663 plakalı kamyonet bilinmeyen nedenle alt geçit içerisinde çarpıştı. Zincirleme kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA