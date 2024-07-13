Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya\'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada, iki aracın çarpışması sonucu bir traktöre çarpan araç, yayalara da çarptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

13.07.2024 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

F.A. (40) yönetimindeki 21 AGN 229 plakalı araç, Malatya- Kayseri kara yolunun Kozluca Mahallesi mevkisinde ???????U.B. (35) idaresindeki 46 EM 283 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 46 EM 283 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan 44 B 577 plakalı traktör ile yayalar A.Ç. (59) ve N.P'ye (57) çarptı.

Kazada sürücü U.B. ve oğlu H.B. (8) ile yayalar N.P. ve A.Ç. yaralandı.

Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan N.P. ve A.Ç'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza mahalledeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin hızla gelerek traktöre çarpması ve çevredekilerin kaçışması yer alıyor.

Kaynak: AA

Yayalar, Akçadağ, Malatya, trafik, Güvenlik, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar, Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar, Avrupa başkentleri olacak
20:05 İzmir’de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı
19:08 Erdoğan’ın beklediği yanıt geldi Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed’in önemli bir şartı var Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var
22:11 Esenyurt’ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı Mahalleli tam zamanında yetişti Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
20:48 İsrail’in Gazze’de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90’a çıktı İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90'a çıktı
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok
17:43 Böyle rahatlık görülmedi Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti Böyle rahatlık görülmedi! Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti
17:34 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
17:07 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun
16:51 Jose Mourinho’dan Dusan Tadic’e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın Jose Mourinho'dan Dusan Tadic'e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın
16:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
16:12 Kaza değil cinayet Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış Kaza değil cinayet! Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış
15:57 Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'i yerden yere vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 23:51:09. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement