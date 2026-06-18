Malatya'daki Deprem Davası Ertelendi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- 6 Şubat depremlerinde 31 kişinin yaşamını yitirdiği Özelif Sitesi Kilis ve Baydoğan Apartmanları davası, Malatya 4. Ağır ceza mahkemesinde görüldü. Mahkeme heyeti, davaya konu binaların 1985-1991 yılları arasındaki pursantaj belgelerinin istenmesine karar vererek duruşmayı 17 Eylül 2026 tarihine erteledi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi'nde bulunan Özelif Sitesi'ndeki Kilis Apartmanı, 6 Şubat depremlerinin ilkinde yıkıldı ve 27 kişi hayatını kaybetti. İkinci depremde yıkılan Baydoğan Apartmanı'nda ise 4 kişi yaşamını yitirdi. İki binanın yıkılması sonucu 22 kişi de yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, fenni mesul, şantiye şefi ve aynı zamanda müteahhit olan Sadettin Çekmegil ile Ahmet Bayram Haskoloğlu, müteahhit Mehmet Coşkun, kooperatif başkan ve yöneticileri Cahit Aydın, Cemal Coşkun, İrfan Varlıköz ve Şahin Peker ile kamu görevlileri İsmail Bozyiğit, Nurettin Sevim ve Yaşar Köksal hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan dava açtı.

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail Bozyiğit SEGBİS aracılığıyla katılırken, Yaşar Köksal ve sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklara söz verdi. Sanıklar önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, bilirkişi dosyanın beklenmesine, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na müzakere yazılarak 1985-1991 yılları arasında davaya söz konusu olan binanın pursantaj belgelerinin istenmesine karar verdi. Duruşma, 17 Eylül 2026 tarihine erteledi.