 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya'daki Tekke Camisi Yeniden İnşa Edilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'daki Tekke Camisi Yeniden İnşa Edilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya'daki Tekke Camisi, yerinde yeniden inşa edilecek. Caminin ağır hasarlı olduğu belirtilen raporun ardından iş yerlerinin boşaltılması istendi.

Malatya\'daki Tekke Camisi Yeniden İnşa Edilecek
12.12.2023 - 14:53,
Abone Ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya'daki Tekke Camisi, yerinde yeniden inşa edilecek.

İlk ne zaman yapıldığı bilinmeyen ve 1988 yılında yıkılan Tekke Camisi alanına, aynı yıl hayırseverlerin desteğiyle yeniden yaptırılan Tekke Camisi, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. Caminin 2007 yılında yapılan deprem performansında güçlendirilmesine karar verildi.

Güçlendirilemeyen cami, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldı.

Caminin, kolon, kiriş ve düğüm noktalarında çatlaklar olması üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğünce İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne inceleme yaptırıldı.

İnceleme sonucu hazırlanan ve caminin ağır hasarlı olduğu belirtilen rapor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, caminin altında bulunan 8 iş yerine konu bildirilerek dükkanların boşaltılması istendi.

Tekke Camisi'nin yıkılıp aynı yerine yapılacağı, iş yerlerinin de yine caminin altında bulunacağı belirtildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İklim Değişikliği, Kahramanmaraş, İnceleme, Malatya, Deprem, Kültür, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'daki Tekke Camisi Yeniden İnşa Edilecek - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:57:49. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'daki Tekke Camisi Yeniden İnşa Edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement