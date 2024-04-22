Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu Şırnak'ta konser verdi - Son Dakika
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Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu Şırnak'ta konser verdi

Malatya\'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu Şırnak\'ta konser verdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen konserde, Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu marşlar ve türküler seslendirdi. Konseri öğrenciler ve vatandaşlar büyük ilgiyle takip etti. Konserde bando şefinin davetiyle öğrenciler de şarkılar söyledi. Konser, Silopi Kaymakamı, Zırhlı Tugay Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından da izlendi.

22.04.2024 19:03
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Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şırnak'ın Silopi ilçesinde konser verdi.

Sanat Sokağı'ndaki konsere öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Marşlar ve türküler seslendiren bandoya, dinleyiciler alkışlarla eşlik etti.

Bando şefinin davetiyle öğrenciler de şarkılar seslendirdi.

Konseri, Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve eşi Nurdan Koç,172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen de takip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu Şırnak'ta konser verdi - Son Dakika

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