Malatya\'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu Şırnak\'ta konser verdi

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Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şırnak'ın Silopi ilçesinde konser verdi.

Sanat Sokağı'ndaki konsere öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Marşlar ve türküler seslendiren bandoya, dinleyiciler alkışlarla eşlik etti.

Bando şefinin davetiyle öğrenciler de şarkılar seslendirdi.

Konseri, Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve eşi Nurdan Koç,172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen de takip etti.