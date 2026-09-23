Malatya Darende\'de yolcu otobüsünden inen 70 yaşındaki yaya otomobil çarpmasıyla öldü

Malatya Darende'de yolcu otobüsünden inen 70 yaşındaki yaya otomobil çarpmasıyla öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Darende ilçesindeki Balaban Mahallesi'nde yolcu otobüsünden inen 70 yaşındaki yaya, karşıya geçmeye çalışırken 38 AFH 932 plakalı otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Malatya'nın Darende ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu öldü.
Balaban Mahallesi'nde yolcu otobüsünden inen Fadime Durmuş'a (70), yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 AFH 932 plakalı otomobil çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
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