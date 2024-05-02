Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, 30 Milyon Liralık Mera Islah Projesini Hayata Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, 30 Milyon Liralık Mera Islah Projesini Hayata Geçirdi

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, 30 Milyon Liralık Mera Islah Projesini Hayata Geçirdi

Malatya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği yaklaşık 30 milyon liralık Mera Islah Projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında çobanlıkla ilgili çalışmalar da yapılacak.

02.05.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği yaklaşık 30 milyon liralık Mera Islah Projesini hayata geçirdi.

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, birlik binasında gazetecilere, Tarım ve Orman Bakanlığına yaptığı ziyarette problemlerini anlatarak, yeni destekleme modelleriyle ilgili bilgiler aldığını söyledi.

Çoban bulamama sıkıntının ülke genelinde yaşandığını anlatan Akın, "Çobanlıkla meselesinin çözülmesi için bir çalışma yaptıklarını, taslak halindeki çalışmanın tamamlanmasıyla bu problemin çözüleceğini söylediler. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüyle hazırladığımız, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de desteklediği Dünya Bankası'nda bir projemiz vardı Mera Islah Projesi. Yaklaşık 30 milyon liralık bütçeyle hayata geçireceğiz. Her gittiğimiz platformda tarım ve hayvancılığın ne kadar değerli olduğunu anlatıyoruz." diye konuştu.

Küçükbaş hayvan sayısında azalma olduğunu amaçlarının hayvan sayısını arttırmak olduğuna işaret eden Akın, "Bu yıl Malatya'da yaklaşık yüzde 10, ülke genelinde ise yaklaşık yüzde 7 düştü. Küçükbaş hayvancılık meziyetli, bu alanda problemlerin çözülmesi için elimizden geleni yapacağız. Malatya'da yerel yöneticilerin tarım ve hayvancılığa destek olmalarını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Akın, çobanlık konusunda göçmenlerin üretime yönlendirilmesiyle ilgili bir çalışma yapılacağını belirterek, "Farklı uyruklu ülkelerden gelen ve burada yaşayan insanların bu işe yönlendirilmesi adına gerekli mevzuat ve teknik çalışmalar yapılması için ilgili bakanlıkların masada olduğunu Hayvancılık Genel Müdürümüz söyledi. İşletmelerde en az 3 yıl sözleşmeler yapılacak. İşletmede yapılan sözleşmeler ilgili bakanlığa bildirilecek, çobanlığın tüm mevzuat çalışması yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Malatya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, 30 Milyon Liralık Mera Islah Projesini Hayata Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
11:29 Fenerbahçe’nin kasası ağzına kadar dolacak Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’e rekor bonservis Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis
11:28 Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı! Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı
10:50 Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5’nci kattan aşağıya atladı Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5'nci kattan aşağıya atladı
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:56 Ece Seçkin, ’’Arabistan’daki albüm kapağı’’ diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı Ece Seçkin, ''Arabistan'daki albüm kapağı'' diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 13:23:56. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, 30 Milyon Liralık Mera Islah Projesini Hayata Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement