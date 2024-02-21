Malatya Kale'de çiftçilere kayısı yetiştiriciliği ve zirai mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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Malatya Kale'de çiftçilere kayısı yetiştiriciliği ve zirai mücadele eğitimi verildi

Malatya Kale\'de çiftçilere kayısı yetiştiriciliği ve zirai mücadele eğitimi verildi

Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere kayısı yetiştiriciliği ve zirai mücadele eğitimi verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca, çiftçilere bereketli bir sezon diledi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Şevket Fidan, kayısı hastalık ve zararlıları, mücadele yöntemleri, budama, gübreleme ve sulamayla ilgili bilgi verdi. Ziraat mühendisi Derya Karahan ise hatalı zirai ilaç kullanımı, zirai ilaç kalıntısının nedenleri, kalıntıyı önlemek için yapılacakları aktardı. Soğukpınar Mahallesi'nde devam eden uygulamalı eğitimde ise ziraat teknikeri Ali Biri, budama tekniklerini gösterdi.

21.02.2024 16:32  Güncelleme: 16:34
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Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere kayısı yetiştiriciliği ve zirai mücadele eğitimi verildi.

Kale Kaymakamlığının salonundaki programda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca, çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Şevket Fidan ise kayısı hastalık ve zararlıları, mücadele yöntemleri, budama, gübreleme ve sulamayla ilgili bilgi verdi.

Ziraat mühendisi Derya Karahan da hatalı zirai ilaç kullanımı, zirai ilaç kalıntısının nedenleri, kalıntıyı önlemek için yapılacakları aktardı.

Soğukpınar Mahallesi'nde devam eden uygulamalı eğitimdeyse ziraat teknikeri Ali Biri, budama tekniklerini gösterdi.

Kaynak: AA

Cem Karaca, Malatya, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Kale'de çiftçilere kayısı yetiştiriciliği ve zirai mücadele eğitimi verildi - Son Dakika

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